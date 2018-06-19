ВСУ признал законным рекордный штраф для "Тедис-Украина"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Верховный Суд с участием Генпрокуратуры вынес окончательное решение по делу о злоупотреблениях ООО “Тедис Украина” монопольным положением на рынке дистрибуции сигарет и наложил штраф в сумме 431 млн грн. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украины, передает УНН.
“Кассационный суд в составе Верховного Суда 19 июня 2018 года оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций и Антимонопольного комитета Украины в части нарушений ООО ”Тедис Украина“ антимонопольного законодательства. Таким образом предприятие обязуется уплатить в государственный бюджет 431 млн грн штрафа”, - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет Украины решением от 16 декабря 2016 года “О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа” признал, что ООО “Тедис Украины” занимало монопольное положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет и совершило нарушения, предусмотренные ст. 13 Закона Украины “О защите экономической конкуренции Украины”, а именно устанавливало такие цены, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке и прочее.
В результате на общество был наложен штраф в размере 431 млн грн, подлежащий уплате в государственный бюджет.
Впоследствии в апреле 2017 года ООО “Тедис Украина” обжаловало указанное решение в судебном порядке. Решением хозяйственного суда г.Киева, оставленным без изменений Киевским апелляционным хозяйственным судом с участием Генеральной прокуратуры Украины в удовлетворении иска общества было отказано, решение Антимонопольного комитета Украины было оставлено без изменений.
Не оставляя попыток избежать ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, компания “Тедис Украина” обжаловала решение судов об отказе в удовлетворении иска в Верховный Суд.
Напомним, 26 апреля 2017 года компания “Тедис Украина” выплатила 300 млн грн штрафа.