ВСУ визнав законним рекордний штраф для "Тедіс-Україна"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Верховний Суд за участі Генпрокуратури виніс остаточне рішення у справі про зловживання ТОВ “Тедіс Україна” монопольним становищем на ринку дистрибуції сигарет та наклав штраф в сумі 431 млн грн. Про це повідомила Генеральна прокуратура України, передає УНН.
“Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 19 червня 2018 року залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій та Антимонопольного комітету України в частині порушень ТОВ „Тедіс Україна“ антимонопольного законодавства. Таким чином підприємство зобов’язується сплатити до державного бюджету 431 млн грн штрафу”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, Антимонопольний комітет України рішенням від 16 грудня 2016 року “Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу” визнав, що ТОВ “Тедіс Україна” займало монопольне становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет та вчинило порушення, передбачені ст. 13 Закону України “Про захист економічної конкуренції України”, а саме встановлювало такі ціни, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку та інше.
У результаті на товариство було накладено штраф у розмірі 431 млн грн, який підлягає сплаті до державного бюджету.
Згодом у квітні 2017 року ТОВ “Тедіс Україна” оскаржило вказане рішення в судовому порядку. Рішенням господарського суду м. Києва, залишеним без змін Київським апеляційним господарським судом, за участі Генеральної прокуратури України в задоволенні позову товариства відмовлено, рішення Антимонопольного комітету України було залишено без змін.
Не полишаючи спроб уникнути відповідальності за порушення антимонопольного законодавства, товариством оскаржено рішення судів про відмову в задоволенні позову до Верховного Суду.
Нагадаємо, 26 квітня 2017 року компанія “Тедіс Україна” сплатила 300 млн грн штрафу.