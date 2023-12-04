ВСУ отбили атаки врага на 7 направлениях - Генштаб

Украинские защитники за сутки отбили атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях. Об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 16 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 21 атаку противника в районах восточнее Новокалиново и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 8 атак.

На Шахтерском направлении наши воины отбили атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки врага, который пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботино. Также наши защитники отбили 3 атаки противника в районе Новопокровки Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

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