ВСУ отбили атаки врага на 7 направлениях - Генштаб
Украинские войска успешно отбили атаки на семи направлениях, в том числе на Купянском и Бахмутском, удерживая позиции и нанося противнику потери.
Еще плюс 770: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
По оценкам Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли 332 810 человек личного состава и значительное количество техники, включая 5580 танков, во время вторжения в Украину.
Враг ночью артиллерийским огнем обстрелял громаду на Днепропетровщине
Община в Днепропетровской области подверглась артиллерийскому обстрелу ночью; была повреждена инфраструктура, но никто не пострадал. Кроме того, над Павлоградским районом был уничтожен вражеский беспилотник.
За сутки произошло 68 боевых столкновений на фронте - Генштаб
Украинские военные нанесли 8 ударов по живой силе и технике противника, а также поразили зенитные установки и склады с боеприпасами, всего за сутки произошло 68 боевых столкновений.
Силы ПВО уничтожили 18 вражеских дронов и авиационную ракету
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 18 вражеских беспилотников и одну ракету Х-59 во время ночных атак со стороны Крыма и Херсонской области.
Япония начинает предоставлять украинцам статус приравненных к беженцам
Япония начала новую программу, которая признает некоторых эвакуированных, в том числе украинцев, беженцами, предлагая им языковые уроки, помощь в организации быта и финансовую поддержку.
Вооруженные Силы уничтожили два мотовездехода Desertcross на левобережье Херсонщины
Украинские военные уничтожили два российских квадроцикла Desertcross китайского производства в Херсонской области с помощью гранат, сброшенных с беспилотника возле села Крынки.
4 декабря: Международный день гепарда, День банков
Международный день гепарда отмечается 4 декабря с целью повышения осведомленности о быстром сокращении популяции гепардов, которых в Африке осталось всего 7000 особей. Также, 4 декабря отмечается Международный день банковского дела и начинается Неделя права в Украине.
11 альпинистов погибли во время извержения вулкана в Индонезии
Одиннадцать альпинистов погибли в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии, а трое уцелевших были найдены рядом с телами погибших. Власти объявили тревогу и установили 3-километровую зону отчуждения.
На пляжах Гоа создали зоны с запретом селфи
На пляжах Гоа создают зоны для селфи и безопасные зоны для купания, чтобы повысить безопасность из-за наплыва туристов, а специальное агентство следит за соблюдением условий.