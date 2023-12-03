ВСУ ликвидировали оккупантов, которые расстреляли безоружных украинских воинов - Барабаш
Киев • УНН
Украинские войска ответили российским военным, которые казнили двух безоружных украинских солдат, сдавшихся в плен, а Виталий Барабаш сообщил, что все нападавшие были ликвидированы.
Вооруженные силы Украины уничтожили оккупантов, которые вчера расстреляли двух безоружных украинских солдат, сдавшихся в плен, сообщил в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает корреспондент УНН.
Детали
Они сдавались в плен, действительно, из-за того, что у них закончился боекомплект. Насколько мне известно, чуть позже наши ребята штурмовали эту позицию. Все, кто находился там, были ликвидированы
Дополнение
Украина начала досудебное расследование по видео с расстрелом безоружных военнослужащих ВСУ в Покровском районе оккупационными войсками рф.
Напомним
Вчера, 2 декабря, в сети появилось видео расстрела оккупантами украинских солдат, которые сдавались в плен. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на видео казни, отметив, что казнь тех, кто сдается в плен, - это военное преступление.
Впоследствии в Управлении Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком) подтвердили расстрел оккупантами двух украинских солдат, которые сдавались в плен.
ВСУ ликвидировали оккупантов, которые расстреляли безоружных украинских воинов - Барабаш
Украинские войска ответили российским военным, которые казнили двух безоружных украинских солдат, сдавшихся в плен, а Виталий Барабаш сообщил, что все нападавшие были ликвидированы.
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