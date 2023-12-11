ВСУ дали Европе время для восстановления военного потенциала: в ОП призвали продолжить военную поддержку Украины

Благодаря Украине, которая держит российскую агрессию на границе ЕС, Европа может восстановить свою военную мощь для эффективного противостояния рф. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Он подчеркнул, что уже даже генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер призывает немцев готовиться к оборонительной войне. В то же время немецкий чиновник признает, что в нынешнем состоянии немецкая армия не способна защитить свою страну и союзников по НАТО.

Это и есть единственные настоящие реалии. Которые, кстати, прекрасно понимает и рф, почему и вела себя в Европе всегда вызывающе - отметил Подоляк.

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По его словам, десятилетия спокойной жизни в Европе заставили многих верить в возможность вечного мира, действенность международного права и бизнес-ориентированность той же сырьевой России

Все ошибаются, но на исправление этой ошибки уйдут годы - построение армии, способной противостоять российской военной машине, требует времени. Сейчас это время Европе дарит эффективное сопротивление Украины. ВСУ доказали, что могут, умеют и будут уничтожать российские милитарные способности и надежды на доминирование. Дайте нам необходимый ресурс, и Украина станет неприступной стеной, которая позволит перестроить глобальную безопасность - заявил советник руководителя Офиса президента.

Дополнение

На днях генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил о недостатках в подготовке немецких вооруженных сил к обороне страны и НАТО, и это надо менять.

По его словам, возврата к временам, предшествовавшим большому российскому вторжению в Украину, уже не будет. Германия должна свыкнуться с мыслью, что "однажды нам, возможно, придется вести оборонительную войну".

Напомним

Госсекретарь США Блинкен предупредил, что жизненно важно остановить Россию в Украине, чтобы предотвратить нападение на страны НАТО, и подчеркнул успехи украинских войск.