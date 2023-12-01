Вступительная кампания 2023 года завершена - МОН

Вступительная кампания в учебные заведения 2023 года официально завершена, сообщили в МОН в пятницу, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, с сегодняшнего дня подать заявления на поступление невозможно, а электронные кабинеты абитуриентов, созданные в 2023 году, уже не работают.

В МОН призвали обратить внимание:

если вы планируете поступать в следующем году, вам нужно создать новый электронный кабинет;

подробная информация о вступительной кампании 2024 года, регистрации кабинетов и подаче заявлений будет размещаться на сайте https://vstup.edbo.gov.ua.

Дополнение

По данным ГП "Информресурс", в общей сложности было создано и активировано почти 570 тыс. электронных кабинетов и подано более 1,4 млн заявлений в учреждения высшего и профессионального высшего образования.