Вступительная кампания 2023 года завершена - МОН
Киев • УНН
Вступительная кампания 2023 года в учебные заведения завершилась, а для поступающих 2024 года необходимо создать новые электронные кабинеты
Вступительная кампания в учебные заведения 2023 года официально завершена, сообщили в МОН в пятницу, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, с сегодняшнего дня подать заявления на поступление невозможно, а электронные кабинеты абитуриентов, созданные в 2023 году, уже не работают.
В МОН призвали обратить внимание:
если вы планируете поступать в следующем году, вам нужно создать новый электронный кабинет;
подробная информация о вступительной кампании 2024 года, регистрации кабинетов и подаче заявлений будет размещаться на сайте https://vstup.edbo.gov.ua.
Дополнение
По данным ГП "Информресурс", в общей сложности было создано и активировано почти 570 тыс. электронных кабинетов и подано более 1,4 млн заявлений в учреждения высшего и профессионального высшего образования.
Вступительная кампания 2023 года завершена - МОН
Вступительная кампания 2023 года в учебные заведения завершилась, а для поступающих 2024 года необходимо создать новые электронные кабинеты.
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