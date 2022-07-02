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Поступление-2022: стартовала регистрация электронных кабинетов для поступающих в вузы

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Регистрация личных электронных кабинетов для выпускников 11-х классов, а также поступающих в вузы на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста и младшего бакалавра стартовала вчера, 1 июля, сообщили в МОН, информирует УНН.

Детали

Возможность подачи электронных заявлений будет открыта 29 июля.

Основные правила при создании кабинетов:

  • каждый поступающий должен создать новый личный кабинет;
  • регистрируйте кабинет на почту, к которой имеете доступ и которая не запрещена на территории Украины. На указанный ящик вы получите ссылку для активации, которой можно воспользоваться в течение 15 минут. Если за это время вы не активировали кабинет, процедуру регистрации нужно повторить;
  • если у вас есть несколько сертификатов ВНО или НМТ, то при регистрации достаточно указать данные одного из них. Информацию о других сертификатах следует добавить позже;
  • если вы регистрируетесь без сертификата НМТ (ВНО), то для идентификации укажите номер (без серии) документа, удостоверяющего личность. Это должен быть тот документ, который указан при заказе документа об образовании;
  • если у вас есть несколько различных документов об образовании, то регистрировать кабинет нужно только на один из них и только на один электронный адрес. 

В МОН отметили, что регистрация электронных кабинетов будет открыта на протяжении всего времени подачи заявлений, поэтому не нужно спешить создавать кабинет в первые дни.

"Рекомендация для поступающих, имеющих право на льготу: до начала подачи заявлений необходимо обратиться в ближайшее учебное заведение с подтверждающими документами", - отметили также в МОН.

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