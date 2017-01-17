ВССУ отказался передавать ходатайство ГПУ о заочном следствии по делу В.Януковича в другой суд
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал защите в передаче ходатайства Генеральной прокуратуры о специальном досудебном расследовании по делу экс-президента Виктора Януковича из Печерского районного суда Киева в другой. Такое решение объявила председательствующая судья Лолита Романец, передает корреспондент УНН.
"Ходатайство защитника В.Сердюка... оставить без удовлетворения", - огласила решение Л.Романец.
Судья отметила, что основания для передачи производства отсутствуют, а исключительных случаев не приведено в ходатайстве.
Напомним, 26 декабря Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства военной прокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального судебного следствия в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, но уже 28 декабря суд перенес рассмотрение этого ходатайства на неопределенный срок до назначения апелляционным судом даты рассмотрения ходатайства по изменению подсудности.
15 декабря Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и дал разрешение на задержание подозреваемого экс-президента Виктора Януковича с целью его привода на судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны . То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.