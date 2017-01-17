ВССУ відмовився передавати клопотання ГПУ про заочне слідство у справі В.Януковича до іншого суду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відмовив захисту у передачі клопотання Генеральної прокуратури про спеціальне досудове розслідування у справі екс-президента Віктора Януковича з Печерського районного суду Києва до іншого. Таке рішення оголосила головуюча суддя Лоліта Романець, передає кореспондент УНН.
“Клопотання захисника В.Сердюка ... залишити без задоволення”, — оголосила рішення Л.Романець.
Суддя наголосила, що підстави для передачі провадження відсутні, а виняткових випадків не наведено у клопотанні.
Нагадаємо, 26 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання військової прокуратури про надання дозволу на здійснення спеціального судового слідства щодо екс-президента України Віктора Януковича, але вже 28 грудня суд переніс розгляд цього клопотання на невизначений термін до призначення апеляційним судом дати розгляду клопотання по зміні підсудності.
15 грудня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання ГПУ і надав дозвіл на затримання підозрюваного екс-президента Віктора Януковича з метою його приводу на судове засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.