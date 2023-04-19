Все доступные пути взыскания 5 млрд долларов компенсации за захват россией активов в Крыму будут применены - Нафтогаз

ukru
Эксклюзив
12:17 • 11536 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 99825 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 129268 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 119126 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 133398 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116389 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 130995 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125300 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109013 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102744 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 123429 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 135071 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 117435 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 120000 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 115463 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 212118 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 242741 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 182172 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 188005 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 223665 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 219 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 74879 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 111502 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 119636 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135176 просмотра
Актуальное
Все доступные пути взыскания 5 млрд долларов компенсации за захват россией активов в Крыму будут применены - Нафтогаз

Все доступные пути взыскания 5 млрд долларов компенсации за захват россией активов в Крыму будут применены - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 619352 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Все доступные пути взыскания 5 млрд долларов компенсации за захват россией активов в Крыму будут применены. Об этом заявил Алексей Чернышов на встрече с представителями ведущей международной юридической фирмы Covington & Burling LLP, передает УНН.

Цитата

"Мы не ожидаем добровольного возмещения убытков от рф, поэтому вместе с ведущей юридической фирмой Covington & Burling LLP прорабатываем все возможные механизмы признания и принудительного исполнения арбитражного решения с помощью правовых механизмов. Мы не можем разглашать детали, но у нас есть четкая стратегия", – пояснил Алексей Чернышов.

Детали

Ведущая международная юридическая фирма Covington & Burling LLP представила стратегию принудительного взыскания с россии 5 млрд долларов компенсации за захват активов Группы Нафтогаз в Крыму. Соответствующая встреча состоялась в Вашингтоне, США при участии главы Группы Нафтогаз Алексея Чернышева.

Чернышов также поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину и Группу Нафтогаз в борьбе за справедливость.

"Преступления не могут и не будут оставаться безнаказанными. Спасибо нашим партнерам за совместную работу в этом направлении и результаты, которых нам уже удалось достичь", – добавил глава Группы Нафтогаз.

Напомним

Украина выиграла у рф арбитраж на 5 млрд долл. за убытки Нафтогаза в Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы