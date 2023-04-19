Все доступные пути взыскания 5 млрд долларов компенсации за захват россией активов в Крыму будут применены - Нафтогаз
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Все доступные пути взыскания 5 млрд долларов компенсации за захват россией активов в Крыму будут применены. Об этом заявил Алексей Чернышов на встрече с представителями ведущей международной юридической фирмы Covington & Burling LLP, передает УНН.
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"Мы не ожидаем добровольного возмещения убытков от рф, поэтому вместе с ведущей юридической фирмой Covington & Burling LLP прорабатываем все возможные механизмы признания и принудительного исполнения арбитражного решения с помощью правовых механизмов. Мы не можем разглашать детали, но у нас есть четкая стратегия", – пояснил Алексей Чернышов.
Детали
Ведущая международная юридическая фирма Covington & Burling LLP представила стратегию принудительного взыскания с россии 5 млрд долларов компенсации за захват активов Группы Нафтогаз в Крыму. Соответствующая встреча состоялась в Вашингтоне, США при участии главы Группы Нафтогаз Алексея Чернышева.
Чернышов также поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину и Группу Нафтогаз в борьбе за справедливость.
"Преступления не могут и не будут оставаться безнаказанными. Спасибо нашим партнерам за совместную работу в этом направлении и результаты, которых нам уже удалось достичь", – добавил глава Группы Нафтогаз.
Напомним
Украина выиграла у рф арбитраж на 5 млрд долл. за убытки Нафтогаза в Крыму.