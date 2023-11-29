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Всемирный день женщин-правозащитниц, Международный день ягуара. Что еще можно отметить 29 ноября

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 04:28  •  8535 просмотра

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Сегодня отмечается Всемирный день женщин-правозащитниц, подчеркивающий глобальную солидарность против гендерных угроз, с которыми они сталкиваются. Одновременно отмечаются Международный день ягуара и День муравьеда, которые привлекают внимание к усилиям по сохранению этих животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Сегодня, 29 ноября, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня женщин-правозащитниц, пишет УНН.

До сих пор во многих странах мира женщины-правозащитницы сталкиваются с целым рядом гендерно обусловленных угроз, включая дискриминацию, преследования, насилие и даже заключение в тюрьму.

Поэтому, сегодняшнее событие - это день солидарности с женщинами-правозащитницами, призыв к действию и напоминание о коллективной ответственности за защиту и продвижение прав человека.

С 2018 года 29 ноября Международный день ягуара. 29 ноября событие было основано в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во время конференции представителей 14 стран, которые являются ареалом обитания ягуаров.

Предки ягуаров появились на нашей планете около двух миллионов лет назад. В  XIX-XX веках из-за уничтожения тропических лесов в Южной Америке и бесконтрольной охоты популяция ягуаров существенно сократилась. В 1973 году этот хищник был занесен в Красную книгу.

По подсчетам ученых, сейчас в дикой природе насчитывается около 64 тысяч ягуаров. Почти 90% из них живут в тропических лесах бассейна Амазонки в Бразилии.

Еще один сегодняшний праздник посвящен животным - День муравьеда.

Муравьеды играют важную роль в экосистеме Южной Америки ведь регулируют популяции термитов и других вредителей.

С помощью своего, который может достигать до 60 сантиметров, один муравьед может съесть до 30 тысяч насекомых за день.

Событие посвящено сохранению муравьедов, ведь из-за человеческой деятельности в тропических лесах Южной Америки их популяция уменьшается.

Также сегодня можно отметить День "клиент не всегда прав".

Считается, что фраза "клиент всегда прав" впервые прозвучала из уст американского бизнесмена Гарри Гордона Селфриджа в 1909 году и стала слоганом его сети магазинов.

Сегодняшнее событие возникло в противовес этому слогану.

Выполнение всех капризов и требований клиента уже не считается клиентоориентированной политикой. Если компания руководствуется принципом безоговорочной правоты клиента, то сотрудники фирмы по умолчанию являются в чем-то виноватыми.

По церковному календарю сегодня День памяти Парамона Вифинского и 370 мучеников.

В ІІІ веке император Декий усилил гонения на христиан. В Вифинии схватили 370 жителей и подвергли их жестоким пыткам, требуя, чтобы они отреклись от Господа.

Тогда на площадь, где пытали людей, пришел Парамон и заявил, что он тоже христианин.

За такую смелость Парамону отрубили ноги, руки, нос, уши, и вырвали язык. Он умер от ран 370 мучеников тоже казнили.

Именины 29 ноября празднуют Парамон, Александр.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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Всесвітній день жінок-правозахисниць, Міжнародний день ягуара. Що ще можна відзначити 29 листопада
World Day of Women Human Rights Defenders, International Jaguar Day. What else can be celebrated on November 29
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Всемирный день женщин-правозащитниц, Международный день ягуара. Что еще можно отметить 29 ноября

Сегодня отмечается Всемирный день женщин-правозащитниц, подчеркивающий глобальную солидарность против гендерных угроз, с которыми они сталкиваются. Одновременно отмечаются Международный день ягуара и День муравьеда, которые привлекают внимание к усилиям по сохранению этих животных, находящихся под угрозой исчезновения.

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