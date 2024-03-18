Всемирный день вторичной переработки, День неудобных моментов. Что еще можно отметить 18 марта

Сегодня, 18 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня вторичной переработки, пишет УНН.

Природные ресурсы нашей планеты постепенно уменьшаются, а потому вопрос вторичной переработки различных отходов с каждым годом становится все более важным.

Считается, что первое предприятие по вторичной переработке в 1690 году в Америке организовал Уильям Риттенхаузен - это была фабрика, на которой производилась бумага из хлопковых и льняных тряпок.

В 1813 году в Великобритании Бенджамин Лоу было организовал производство шерстяной пряжи из старых шерстяных вещей.

В Нью-Йорке в 1897 году было создано первое предприятие по утилизации. Это позволило сортировать мусор на разные категории, чтобы такие материалы, как металл, ткань или бумагу можно было использовать повторно. С 1886 года в США началось массовое производство алюминиевых консервных банок - это быстро привело к появлению заводов по их переработке. Первый такой завод открылся в Чикаго в 1904 году.

В 1983 году в Канаде впервые ввели новую систему сбора и переработки бытовых отходов - Blue box (Синий ящик). Принцип заключается в том, что в один мусорный бак люди складывают бумажные отходы, стекло, металл, алюминий и большую часть пластика. Эта система до сих пор с успехом используется во многих странах.

В Швейцарии в 1991 году впервые занялись переработкой электроники.

По оценкам экономистов, ежегодный вклад индустрии вторичной переработки в мировой ВВП на ближайшие 10 лет прогнозируется в размере 400 миллиардов долларов.

Также сегодня можно присоединиться ко Дню неловких моментов, который был основан в США и стал популярным во многих странах мира.

Согласно одному из опросов, топ-5 самых неудобных моментов выглядит так: когда к вам подошли во время интимного акта - 41%, пуканье в общественном месте - 19%, дверь туалета в поезде открывается, когда вы находитесь в туалете - 16%, спотыкание или падение в общественном месте - 14%, комплимент женщине по поводу ее беременности, только чтобы узнать, что она не беременна - 13%.

Цель сегодняшнего события - показать людям, что не стоит бояться неловких моментов, не переживать, если вы оказались в неловкой ситуации. Воспринимать это легко и с юмором.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Кирилла, архиепископа Иерусалимского, который жил в IV веке.

По достижении совершеннолетия Кирилл принял монашеский постриг. Был проповедником, богословом. Когда Кирилл стал архиепископом, то начал решительную борьбу против арианской ереси. За это его трижды лишали должности и отправляли в ссылку.

Именины 18 марта празднуют Кирилл, Даниил, Дмитрий, Наталья.