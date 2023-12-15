Всемирный банк выделяет Украине еще 1,34 миллиарда долларов - премьер Шмыгаль
Киев • УНН
Всемирный банк предоставляет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов, в основном профинансированные Японией, для выплаты пенсий, зарплат учителям и помощи ВПЛ.
Украина получит от Всемирного банка дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Деньги направят, в частности, на выплату пенсий, зарплат учитель и поддержку ВПЛ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета
По его словам, основная часть этого пакета финансирования - 1,086 млрд - это средства правительства Японии. Остальное - гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).
"Финансовая помощь международных партнеров дает нам возможность обеспечивать макрофинансовую стабильность Украины и направлять все внутренние ресурсы на нужды нашей армии", - указал Шмыгаль.
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Всемирный банк выделяет Украине еще 1,34 миллиарда долларов - премьер Шмыгаль
Всемирный банк предоставляет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов, в основном профинансированные Японией, для выплаты пенсий, зарплат учителям и помощи ВПЛ.
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