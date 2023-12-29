Всех четырех подозреваемых судей Киевского апелляционного суда отстранили от правосудия - САП

Всех четырех подозреваемых по делу о взятке судей Киевского апелляционного суда отстранены от правосудия, сообщили в САП, пишет УНН.

Детали

"29 декабря 2023 года Высший совет правосудия отстранил от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности четвертого судью Киевского апелляционного суда, который вместе с другими тремя судьями этого же суда подозревается в получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долл. США за принятие решения об отмене ареста имущества", - говорится в сообщении САП в Telegram.

Срок отстранения - до 30.01.2024.

"На сегодня все четверо подозреваемых судей отстранены от правосудия", - указали в САП.

Напомним

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили во взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.