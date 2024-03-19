Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Налоговые инициативы главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева привели к тому, что в Украине закрылись 70 тысяч предприятий, все к чему он прикасается - это смерть украинской экономики. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН политтехнолог Сергей Гайдай.

Гетманцев в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с коллегами подготовил законопроект о "клубе белого бизнеса". По его словам, суть документа в том, что "если предприниматель соответствует простым и прозрачным критериям по уровню уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня зарплаты, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется. Это вне других преимуществ. Перечень пересматривается ежеквартально".

"Этот человек (Гетманцев - ред.) виноват в том, что до сих пор во время войны мы - слабое экономически государство. Потому что он является прямым учеником Азарова, который является прямым учеником советского государства, где предприниматель является преступником, которому не надо давать возможность зарабатывать деньги - их надо у него забирать, убивая экономику. Благодаря инициативам господина Гетманцева не менее 70 тыс. предприятий закрылись, и я бы за это его привлек к уголовной ответственности", - сказал Гайдай.

По его словам, идея Гетманцева о создании "клуба белого бизнеса" - это манипуляция.

"Есть только один механизм - создайте нормальные условия налогоплательщикам, и вам не надо будут клубы белых, черных и серых... Все, чего касается это лицо (Гетманцев - ред.), - это смерть украинской экономики, а значит - слабое государство, которому очень трудно побеждать врага. Я бы его привлек к ответственности за измену нацинтересов и за помощь врагу. Даже в рф экономика и предприниматели имеют больше свобод и меньше государственной регуляции, и все это благодаря деятельности таких, как Гетманцев и его приспешников", - подчеркнул Гайдай.

Он пояснил, что чем меньше государство вмешивается в работу бизнеса, делая преференции и т.д., тем экономика сильнее.

По словам Гайдая, к сожалению, за 30 лет в Украине так и не построили справедливую и нормальную налоговую систему. Поэтому это привело к тому, что большое количество предприятий существует "в серую", "в тени".

Гайдай отметил, что в Украине до сих пор существует "его величество налоговик", который воспринимает основную массу предпринимателей как преступников, которые прячут деньги и которых надо всеми способами выжать - давлением, силовиками. "А дальше представитель государства говорит - вот все, кто сами отдают нам деньги, - белые, а все, кто не будет так делать, - черные. И это, извините, совсем не страна демократии и свободы", - подчеркнул Гайдай.

Напомним

Член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина ранее заявила, что Гетманцев своим законопроектом о клубе белого бизнеса хочет под видом налоговых нянь узаконить право налоговой признавать налогоплательщика рисковым для остановки регистрации налоговых накладных.

В эксклюзивном интервью УНН волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук заявила, что налоговая политика, которую проводит Гетманцев, сильно тормозит украинскую экономику и, если его не остановить, в будущем приведет к ее упадку.