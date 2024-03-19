Все больше россиян на себе ощущают последствия войны, среди населения накапливается усталость от путинского режима - Юсов

В россии среди населения накапливается усталость от путинского режима, что может иметь свои последствия, а также все больше россиян на себе ощущают последствия войны, которую путин принес не только Украине, но и на территорию россии. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает УНН.

Можем констатировать, что все больше россиян на себе ощущают последствия войны, которую путин принес не только в Украину, но и на территорию россии. Последние события на территории белгородщины, курщины, инциденты на промышленных предприятиях, нефтеперерабатывающих заводах, военных предприятиях по всей стране, вместе потоком ликвидированных и раненых оккупантов, которые возвращаются на территорию рф, влияют и накапливают эффект усталости от действий путина. Это будет иметь свои последствия - сказал Юсов.

Он отметил, что российская пропаганда все еще имеет достаточно существенное влияние на российское местное население, но часто вынуждена повторяться и говорить совершенно бессмысленные и абсурдные вещи.

За последние дни и в конце так называемых выборов путина видели поток фейков, в которых они рассказывали, в частности о якобы уничтожении 1500 военнослужащих ВСУ на территории курщины и белгородщины, сбитый Black Hawk и многие другие вещи, которые легко опровергаются и доказываются, что это не так. Зазомбированность остается, но реальность разбивает эту пропаганду. То что сегодня в белгороде не работает почта и торговые центры, нельзя получить пенсии точно не вяжется с тем, что все идет по плану и повстанцев на территории белгородщины нет. Ну как-то не схоже это с реальным положением вещей - добавил Юсов.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает российским добровольческим формированиям в борьбе с путинским режимом.

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