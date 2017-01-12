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ВСЮ отстранил от должности судью ВХСУ А.Емельянова

ВСЮ отстранил от должности судью ВХСУ А.Емельянова

Киев • УНН

 • 8396 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Высший совет юстиции отстранил от занимаемой должности судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщила пресс-секретарь ВСЮ Оксана Лысенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"ВСЮ удовлетворил ходатайство заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В. и в связи с привлечением к уголовной ответственности временно отстранил судью Высшего хозяйственного суда Украины Емельянова А.С. сроком на 2 месяца - до 12 марта", - сообщила она.

Как ранее сообщал УНН, 18 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.376, ч.2 ст. 376-1 УК Украины.

27 октября судье ВХСУ Артуру Емельянову избрана мера пресечения в виде залога в объеме 1,5 млн грн.

Вместе с мерой пресечения на А.Емельянова возложены обязанности не отлучаться за пределы Киевского области, сообщать об изменении места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать на хранение документы, дающие право на выезд из Украины.

Кроме того, дважды прокуратура просила суд направить в доход государства залог, который оплатил А.Емельянов, объемом 1,5 млн грн из-за того, что он не сдал следователю второй загранпаспорт. Также прокуратура просила увеличить залог для подозреваемого, первый раз до 5 млн грн, а второй - до 7 млн ​​грн. Однако суд не нашел для этого оснований.

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