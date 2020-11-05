Спасти нацгвардейца Маркива! 3 года борьбы за свободу украинского солдата, незаконно осуждённого в Италии

Вердикт “виновен”, ранее вынесенный итальянским судом и суливший украинскому солдату 24 года тюрьмы, удалось отменить благодаря усилиям органов Министерства внутренних дел и позиции его руководителя. В ход дела Маркива лично вмешался тяжеловес украинского политикума и силового сектора Украины — Арсен Аваков.

И так, как это было и почему украинский солдат, защищая Родину, оказался за решёткой Италии? Небольшая история, развернувшаяся вокруг имени Виталия Маркива на глазах, фактически, международного сообщества.

Итальянский паспорт не стал помехой проявлению патриотизма: Маркив, проживающий в Италии уроженец Тернопольской области, вернулся в Украину защищать идеалы демократии во время Революции Достоинства, примкнул к самообороне Майдана. Далее — отправился добровольцем на фронт, стал бойцом 1-го батальона Национальной гвардии оперативного назначения, получил офицерское звание старшего сержанта. Но вернувшись в Италию, практически сразу попал в следственный изолятор — 30 июня 2017-го его задержали местные власти, инкриминируя причастность к убийству.

Дело в том, что ещё в 2014-м СБУ начала расследование смерти фоторепортёра Андреа Роккелли и его российского переводчика-журналиста Андрея Миронова во время боев под Славянском, где служил Маркив. Но закончить его безопастники так и не смогли... А промедление СБУ стоили нацгвардейцу дорогого — не дождавшись результата, итальянцы решили провести собственное расследование, которое закончилось для Маркива тюремным заключением. Ведь по версии Италии он был причастен к совершению 30 миномётных ударов по подножью горы Карачун, где находился фоторепортер с переводчиком.

Одним из оснований для обвинения стали фото на изъятом планшете нацгвардейца, где, как предположило обвинение, была зафиксирована позиция на горе Карачун, с которой вёлся обстрел. Следователи также предположили, что с данной точки просматривается место обстрела — овраг, в котором прятались погибшие журналисты. Украинца и его батальон обвинили в обстреле оврага из миномётов, да только конфуз получается: у Нацгвардии на вооружении миномётов не было в тот момент. Обвинение пришлось “подкорректировать”. И хоть защита нацгвардейца возмутилась абсурдностью “доказательств”, суд первой инстанции остановился на следующей версии: ведя наблюдение за своим сектором у подножия горы Карачун Маркив увидел репортёров, обстрелял их из автомата и вдобавок скорректировал огонь миномётов. Но только в этой версии речь уже шла о миномётах Вооружённых сил Украины.

Суд выносит суровый вердикт — 24 года тюрьмы. Все опустили руки, бороться дальше — никто не собирался. Никто не верил, что в итальянском суде можно будет доказать невиновность Маркива, тем более теперь — когда доводы рассмотрены и решение принято. И многих удивило следующее: сразу после вынесения приговора МВД Украины забирает у СБУ дело о гибели Роккелли и Миронова и по указанию Авакова Министерство начинает подготовку апелляционных материалов. Украинская сторона снова берётся за расследование, только теперь его ведёт — МВД. Аваков хорошо знаком с материалами дела, он лично курирует вопросы защиты нацгвардейца, лично общается с адвокатами.

Первый силовик Украины Аваков все чаще демонстрирует лояльность и человечность: “Украина своего солдата не оставит” и берет дело в свои руки.

Речь о защите прав и свобод тех, кто отправился защищать страну от агрессора, речь о защите своих граждан. Речь о репутации государства на мировой арене! Первый раз европейское правосудие признает украинских военных — убийцами журналистов, да ещё и в “непризнанной” войне, за которой следит взор всего мира... (Наше Министерство внутренних дел теперь ещё, похоже, и внешние вопросы понемногу закрывает... Ну а что делать...) Для Арсена Авакова — это больше чем просто дело солдата. Он делает все чтоб защитить имидж нашей страны на международной арене: “Это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины”, — позже прокомментирует глава МВД.

Под предводительством Авакова начинается расследование. Работу ведёт Нацгвардия и полиция. Десятки допросов, экспертиз. Вот, например, несколько фактов... Свидетельства сослуживцев Маркива из Нацгвардии помогли установить позицию, на которой тот нёс службу: 1760 метров от точки, где погибли журналисты, овраг “за пределами визуального наблюдения”. Для прицельного огня данная позиция попросту недосягаема! Далее следствие берётся за видеозапись Роккелли в овраге — эта съёмка зафиксировала события последних минут перед смертью журналиста. Её фонологическая экспертиза показала: обстрел по журналистам совершался с расстояния 200-300 метров. А именно на такой дистанции находился завод “Зевс” — на тот момент он был под контролем сепаратистов. Показания найденного полицией местного жителя, который прыгнул в овраг вместе с журналистами, подтвердили версию об обстреле с другой точки. Он сообщил, что первые очереди в тот день прозвучали именно со стороны завода “Зевс”, а не с горы Карачун.

В общем: нацгвардеец к обстрелу не причастен! МВД располагает свидетельствами невиновности Маркива, — заявляет по итогу расследования Министр внутренних дел этим летом. Все материалы направлены в Италию.

И вот — 3 ноября. Милан. День заседания Апелляционного суда. На слушание прилетел сам министр внутренних дел Украины. Сам Маркив на заседании отсутствует из-за коронавирусных ограничений — своё обращение делает по видеосвязи: “Я послушный гражданин государства, и глубоко уважаю закон, государственные учреждения и правовое государство. Я не понимаю, здесь как бы говорят о конкретных фактах, но когда поднимается вопрос о выезде и расследовании на месте происшествия, о проведении баллистических экспериментов, — все боятся. Я всегда заявлял о своей невиновности и буду бороться всегда до конца, чтобы доказать свою невиновность”, — подчеркнул он.

И вот, спустя день заседания суда и 3 с половиной года заключения нацгвардейца Апелляционный суд Милана признает его невиновным. “Я верю в итальянское правосудие. Апелляционный суд принял во внимание все те аргументы, которые мы дали, в том числе аргументы, которые сформулировало украинское следствие, и мы по официальным каналам отправили их сюда”, — комментировал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Уже на следующий день Маркив вместе с украинской делегацией возвращается на Родину, и, как нам стало известно, расходы за перелет также покрыл лично Арсен Аваков.

Так Украина продемонстрировала международному сообществу готовность защищать своих солдат и свою честь на любой территории. А глава МВД — проукраинскую позицию и готовность отстаивать интересы Украины! Ведь по большому счету свободу Маркива отстоял именно Аваков.