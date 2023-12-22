Вручил награды и поблагодарил за работу в интересах Украины: Зеленский поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником украинских дипломатов, вручил награды, а также очертил внешнеполитические цели государства на следующий год, пишет УНН.

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Сегодня, в день работников и работниц дипломатической службы Украины, от имени всех наших граждан, всего нашего общества благодарю украинское дипломатическое сообщество за работу в интересах нашего государства и людей. Каждый знает свой результат - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в этом году в международной сфере Украина достигла вещей, которые еще недавно казались недостижимыми, а главный политический результат года - это это начало переговоров о членстве нашего государства в Евросоюзе.

Зеленский назвал, что главным оборонным результатом, в том числе и благодаря дипломатам, было усиление ПВО, а также работу по имплементации Украинской формулы мира и сближения с НАТО на площадке Совета Украина - НАТО.

Также благодаря дипломатам, география украинской внешней политики теперь охватывает все континенты. В частности, происходит расширение присутствия Украины на Африканском континенте.

"Очень важно, что украинская позиция теперь представлена и понимается во всех наиболее влиятельных международных организациях. Все это - хорошие результаты. Но лучшие - еще впереди", - отметил Президент.

Президент также очертил внешнеполитические цели нашего государства на следующий год год: усиление обороноспособности и активное сотрудничество с Евросоюзом, а именно - наработка переговорной рамки и начало полной интеграции с ЕС во всех сферах. сферах.

Глава государства также отметил усиление санкций в отношении россии за войну против Украины, а также отметил важность совместной работы с партнерами по поиска, замораживания и конфискации российских активов в пользу Украины.

"Каждый из вас, кто может помочь Украине увеличить производство оружия, снарядов, техники, ПВО в Украине или соответствующую кооперацию с партнерами, должен это обеспечить", - подчеркнул он.

Зеленский отметил важность обеспечения продолжения морского экспорта и реализации гуманитарной программы "Зерно из Украины".

Миллионы украинцев и украинок здесь, в Украине, защищая наше государство, проявляют лучшее, что вообще бывает в людях, в человеческом характере, в человеческих сердцах. Это честь - представлять в мире таких людей, такой народ, такую смелость. И я прошу вас всегда помнить об этом - сказал Президент, обращаясь к украинским дипломатам.

Кроме того, Зеленский вручил орден "За заслуги" II степени заместителю министра иностранных дел Украины Николаю Точицкому, орден "За заслуги" III степени - вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной и орден княгини Ольги III степени - заместителю директора Департамента МИД Светлане Хачатурян.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником работников и работниц энергетической отрасли. Глава государства поблагодарил энергетиков за неутомимость и результативность.