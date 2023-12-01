"Время действовать, Украина!": в Черкасской области заработал хаб для реабилитации детей с особыми образовательными потребностями

На базе КУ "Инклюзивно-ресурсный центр" Червонослободского сельского совета Черкасской области, начал работу хаб для реабилитации детей с особыми образовательными потребностями, передает УНН.

Детали

Указанный социальный проект реализовала Червонослободская громада, в рамках конкурса социальных инициатив "Время действовать, Украина!". В частности, громада получила грант в размере 50 тыс. грн от благотворительного фонда "МХП-Громаде". Общая стоимость проекта составляет 100 тыс. грн. На эти средства громада приобрела:

- спортивный игровой тренажер;

- спортивный уголок "Пиратико";

- тренажер "Сквизер";

- стол-парту для детей с церебральным параличом;

- лестницу-реабилитацию.

Соответствующее оборудование будет использоваться в работе с детьми с особыми образовательными потребностями из Червонослободской, а также Рускополянской, Млиевской, Будищенской, Сагуновской, Мошневской, Степанковской и Леськовской громад, которым ИРЦ предоставляет услуги. В целом воспользоваться услугами хаба могут почти тысяча детей из этих громад, нуждающихся в реабилитации.

Это уже второй проект, который Червонослободская громада реализует в сотрудничестве с "МХП-Громаде". В прошлом году громада обустроила на базе Центра предоставления социальных услуг пункт проката технических и других средств реабилитации.

Добавим

Конкурс "Время действовать, Украина!" продолжается четвертый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в этом году - 837.

"В этом году активно подавались инициативы от благотворительных и общественных организаций - это 151 проект. Многие предложения нацелены на развитие общественных пространств, образовательных и медицинских проектов, инфраструктуры в малых городах и селах. Эксперты конкурсного комитета также отметили инициативы, направленные на реабилитацию и сохранение традиций и культурного наследия", - добавляет руководитель национальных проектов благотворительного фонда "МХП-Громаде" Владимир Панченко.

Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн. Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины.

Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.