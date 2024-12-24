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Вражеских обстрелов Запорожской области стало меньше на фоне тумана - ОВА

Вражеских обстрелов Запорожской области стало меньше на фоне тумана - ОВА

Киев  •  УНН

 • 4380 просмотра

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Из-за густого тумана оккупанты обстреляли Запорожскую область меньше, чем за предыдущую ночь. За сутки повреждены 9 гражданских домов в 13 населенных пунктах.

Запорожскую область, по данным на утро, российские войска обстреляли 200 раз, что значительно меньше, чем в предыдущую ночь. Это связано с погодными условиями: из-за густого тумана врагу было сложно применять свои беспилотники для атак. Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Детали

"К сожалению, ночь прошла с воздушными тревогами. Наши жители просыпались от того, что враг угрожал нам атаками и Запорожской области, и областного центра. Хотя, фиксируя утром статистику, враг обстреливал область 200 раз, это значительно меньше, чем в предыдущую ночь, и связано это с тем, что был густой туман, и врагу было сложно использовать и применять свои беспилотники, чтобы атаковать территорию Запорожской области", - сказал Федоров.

В своем Telegram-канале Федоров сообщил, что враг в течение суток нанес удары по 13 населенным пунктам.    

В то же время он отметил, что в области зафиксировано разрушение 9 гражданских домов за последние сутки.

По его словам, в области с начала полномасштабного вторжения было разрушено более 13 тыс. жилых домов, а всего более 16 тыс. сооружений - коммерческих, частные предприятия и производства.

"Если мы возьмем с 20-х чисел сентября, когда враг начал обстреливать КАБами областной центр, то там было повреждено или разрушено более 1600 домов и сооружений", - добавил Федоров.

Напомним

Вчера, 23 декабря, в результате удара КАБами по Степногорску на Запорожье ранена женщина, а также повреждены два дома.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
zaporozheЗапорожье