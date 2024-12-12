Вражеский удар по Запорожью: количество погибших возросло до десяти
Киев • УНН
Из-под завалов здания в Запорожье достали тело десятой жертвы российского ракетного удара от 10 декабря. Под завалами остается еще один человек, 22 человека ранены.
В Запорожье из-под завалов достали тело десятой жертвы ракетного удара, который войска рф нанесли по городу 10 декабря. Об этом сообщает руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Тело женщины достали спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря
Таким образом количество погибших возросло до десяти. 22 человека ранены.
Федорова также сообщил, что под завалами остается еще один человек.
Напомним
В результате вражеского удара по городу повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания.