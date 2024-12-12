Вражеский удар по Запорожью: количество погибших возросло до десяти

В Запорожье из-под завалов достали тело десятой жертвы ракетного удара, который войска рф нанесли по городу 10 декабря. Об этом сообщает руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Тело женщины достали спасатели из-под завалов здания, разрушенного российской ракетой 10 декабря - написал Федоров.

Таким образом количество погибших возросло до десяти. 22 человека ранены.

Федорова также сообщил, что под завалами остается еще один человек.

Напомним

В результате вражеского удара по городу повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания.