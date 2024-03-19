Вражеский обстрел в Николаевской области, жертв среди мирного населения нет

На Николаевщине за сутки зафиксированы вражеские обстрелы. Нет жертв среди мирного населения. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

В Николаевской области за минувшие сутки зарегистрированы инциденты вражеских обстрелов. В частности, в Николаевском районе 19 марта в 00:02 и 02:05 вражеские артиллерийские обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов и акватории Куцурубской громады. Инциденты не повлекли жертв среди мирного населения.

Кроме того, 18 марта в 11:15 и 13:45 вражеские силы нанесли артиллерийские обстрелы в акватории Очаковской громады. К счастью, в результате этих событий также не зафиксировано никаких пострадавших среди гражданского населения.

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