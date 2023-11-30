Вражеский обстрел Донецкой области: под завалами в Новоградовке ищут еще 5 человек, среди них ребенок (видео)

Шестью ракетами "С-300" оккупанты ночью одновременно ударили по Покровскому району Донетчины. В Новоградовке Донецкой области оккупанты попали в жилой дом, под завалами которого, вероятно, могут находиться еще 5 человек, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, ночью оккупанты ударили по многоэтажному дому в Новоградовке Донецкой области. В результате удара ранен 13-летний ребенок.

Сейчас на месте ракетного удара продолжают работать полицейские и работники ГСЧС. Под завалами предположительно могут находиться еще 5 человек, среди них ребенок - сообщили в ГСЧС.

Напомним

Шестью ракетами "С-300" оккупанты ночью одновременно ударили по Покровскому району Донетчины. Парамедики полиции спасли младенца. Под обстрел попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них 4 ребенка.