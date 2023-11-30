Вражеский обстрел Донецкой области: под завалами в Новоградовке ищут еще 5 человек, среди них ребенок (видео)
В результате ракетного удара по жилому дому в Новогродовке Донецкой области 5 человек, включая ребенка, предположительно, оказались под завалами.
россияне ночью обстреляли Сумскую область из минометов: восемь взрывов
Российские войска трижды за ночь обстреляли Сумскую область, в результате чего в двух громадах произошло в общей сложности восемь взрывов.
Представители СБУ пришли с обысками в Почаевскую лавру УПЦ (МП)
Сотрудники СБУ провели рейд в Почаевской лавре УПЦ МП в связи с обвинениями в распространении российской идеологии. Подробности расследования пока не разглашаются.
Ночью оккупанты атаковали Дарьевку на Херсонщине: четверо пострадавших, повреждены больница и детсад
Российские войска обстреляли Дарьевку Херсонской области, в результате чего четверо получили ранения. Повреждена больница, детский сад и жилые дома.
На Запорожье враг нанес 100 ударов, есть поврежденная инфраструктура
Российские войска нанесли 100 ударов по Запорожской области, нанеся ущерб жилым домам и инфраструктуре без жертв среди гражданского населения.
В Харьковской области армия рф нанесла авиаудары по Купянску и району
Российские войска нанесли авиаудары по Купянску и другим населенным пунктам Харьковской области, сообщений о жертвах не поступало.
"Время действовать, Украина!": в Черкасской области заработал хаб адаптации демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни
В Черкасской области был открыт Центр ветеранов благодаря гранту в размере 100 тысяч гривен от благотворительной организации "МХП-Громаді", чтобы помочь демобилизованным военнослужащим, ветеранам и перемещенным лицам адаптироваться к гражданской жизни.
В Хмельницкой области обломки вражеских дронов упали на территорию бывшего завода
Во время атаки рф в Хмельницкой области Украины силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, обломки которых упали на бывшую фабрику; сообщений о жертвах не поступало.
По Херсонской области россияне выпустили более 650 снарядов, убив человека и ранив пятерых
Российские войска обстреляли Херсонскую область 107 раз за сутки, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения.
За сутки в Одесской области восстановили свет еще в 119 населенных пунктах - Кипер
По словам Олега Кипера, электроснабжение восстановлено в 119 населенных пунктах Одесской области, в то время как 109 по-прежнему остаются без электроснабжения.