Вражеские дроны атакуют сразу три области Украины: где зафиксирована угроза

В небе над Украиной зафиксированы вражеские ударные дроны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Вражеские ударные беспилотники снова атакуют украинские регионы. Сейчас подтверждена активность вражеских БпЛА на Киевщине, в частности в районе Белой Церкви.

В Хмельницкой области зафиксированы полеты дронов в направлениях Шепетовки и Староконстантинова. В Винницкой области дроны зафиксированы в районе Казатина, что вызывает беспокойство относительно возможных ударов по критической инфраструктуре.

Силы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности. Жителей данных регионов призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

В нескольких регионах Украины заметили странную вспышку в небе