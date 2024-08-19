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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские дроны атаковали Херсон: поврежден газопровод, сотни домов без газа

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 15:39  •  2234 просмотра

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В результате российской атаки драконами в Херсоне поврежден газопровод. Около 600 домовладений в Днепровском районе временно остались без газоснабжения, аварийно-восстановительные работы проведут после улучшения ситуации безопасности.

В результате российской дроновой атаки в Херсоне перебит газопровод. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

По его словам, около 600 домовладений в Днепровском районе временно остались без газоснабжения.

Специалисты держат ситуацию на контроле - как только ситуация безопасности будет позволять, там сразу проведут аварийно-восстановительные работы, резюмировал Мрочко.

Херсон вранці зазнав атаки рф: постраждала жінка в магазині19 августа 2024, 10:47 • 25896 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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