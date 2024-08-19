Вражеские дроны атаковали Херсон: поврежден газопровод, сотни домов без газа
Киев • УНН
В результате российской атаки драконами в Херсоне поврежден газопровод. Около 600 домовладений в Днепровском районе временно остались без газоснабжения, аварийно-восстановительные работы проведут после улучшения ситуации безопасности.
В результате российской дроновой атаки в Херсоне перебит газопровод. Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
По его словам, около 600 домовладений в Днепровском районе временно остались без газоснабжения.
Специалисты держат ситуацию на контроле - как только ситуация безопасности будет позволять, там сразу проведут аварийно-восстановительные работы, резюмировал Мрочко.
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