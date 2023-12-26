Вражеская атака "шахедов" на юг: есть попадания в Одесской и Николаевской областях

Во время ночной атаки в Одесской области враг попал по территории инфраструктурного объекта, в Николаевской области - попал в промышленный объект. Обошлось без пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Силы обороны юга.

Детали

Отмечается, что российские оккупационные войска атаковали юг Украины с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря.

За две волны атак продолжительностью 2 и 4 часа нашим подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить 9 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136": по 4 в Одесской и Николаевской областях и 1 в Херсонской области - говорится в сообщении Сил обороны юга в Telegram.

Однако, как сообщается, в Одесской и Николаевской областях не удалось избежать попаданий.

В Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали. На Николаевщине попаданием в промышленный объект повреждены складские здания. Пострадавших не зафиксировано - отметили в сообщении.

В небе над Украиной ночью уничтожено 13 из 19 "шахедов"