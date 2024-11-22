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Вражеская атака на Сумы: в ОВА уточнили, что рф впервые применила кассетные "шахеды"

Вражеская атака на Сумы: в ОВА уточнили, что рф впервые применила кассетные "шахеды"

Киев  •  УНН

 • 1303 просмотра

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В результате атаки четырьмя дронами-«шахедами» с кассетным снаряжением в Сумах погибли два человека, 13 ранены. Также зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры города.

россия впервые применила по Сумах дроны-"шахеды" в кассетном снаряжении, что повлекло значительные жертвы и разрушения. По данным Сумской ОВА, погибли два человека, еще 13 получили ранения. Об этом рассказал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

Детали

"Впервые рф применила "шахеды" в кассетном снаряжении - это оружие, которое создано для уничтожения людей. Это уже 2 применения кассетного оружия, потому что предыдущее было в воскресенье в "Искандере", - сказал Артюх.

По его словам, есть 13 раненых и двое погибших.

"4 таких "шахеда" было. Уничтожено много инфраструктуры, но в первую очередь мы потеряли людей, много раненых", - добавил глава ОВА.

Он убежден, что враг таким образом наводит панику и проводит психологическую атаку, чтобы люди хотели переговоров.

Напомним 

Ранее со ссылкой на Артюха сообщалось, что сегодня враг атаковал Сумы дронами-"шахедами", которые были снаряжены шрапнелью.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
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sumyСумы