Вражеская атака на Прикарпатье: пострадал один человек
Киев • УНН
В результате массированной атаки рф на Ивано-Франковскую область пострадал один человек, повреждена критическая инфраструктура и дома. Также враг нанес удары по шести энергетическим объектам на Львовщине.
Из-за массированной вражеской атаки на Ивано-Франковскую область пострадал один человек. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в эфире телемарафона, передает УНН.
"Это самая массированная атака на нашу область с начала полномасштабного вторжения. Есть попадания, целью была критическая инфраструктура, также есть поврежденные дома. Один человек также пострадал, этому человеку оказывается вся медицинская помощь. Повреждения не значительные", - Онищук.
Дополнение
Онищук сообщала, что в Ивано-Франковской области утром 13 декабря армия рф атаковала объекты критической инфраструктуры, есть попадания.
Армия рф нанесла удары по шести объектам критически-энергетической инфраструктуры Львовской области.