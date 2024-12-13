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Вражеская атака на Прикарпатье: пострадал один человек

Вражеская атака на Прикарпатье: пострадал один человек

Киев  •  УНН

 • 3192 просмотра

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В результате массированной атаки рф на Ивано-Франковскую область пострадал один человек, повреждена критическая инфраструктура и дома. Также враг нанес удары по шести энергетическим объектам на Львовщине.

Из-за массированной вражеской атаки на Ивано-Франковскую область пострадал один человек. Об этом сообщила  председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в эфире телемарафона, передает УНН.

"Это самая массированная атака на нашу область с начала полномасштабного вторжения. Есть попадания, целью была  критическая инфраструктура, также есть поврежденные дома. Один человек также пострадал, этому человеку оказывается вся медицинская помощь. Повреждения не значительные", - Онищук.

Дополнение

Онищук сообщала, что в Ивано-Франковской области утром 13 декабря армия рф атаковала объекты критической инфраструктуры, есть попадания.

Армия рф нанесла удары по шести объектам критически-энергетической инфраструктуры Львовской области.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
ivano-frankovskИвано-Франковск
lvovЛьвов