Вражеская атака на Киев: предварительно, есть раненые - КГВА

В Подольском районе столицы во время вражеской атаки есть возгорание на территории складских помещений, предварительно, есть раненые. Об этом сообщили в КГВА, пишет УНН.

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"В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно, есть раненые. Информация уточняется. Экстренные службы следуют на место вызова", - говорится в сообщении КГГА в Telegram.

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