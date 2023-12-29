Вражеская атака на Харьков: в ОВА сообщают об одном погибшем и 11 раненых

Харьков подвергся более 20 вражеских ударов, есть разрушения, в результате атаки один человек погиб, 11 человек получили ранения, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты нанесли более 20 ударов по городу Харькову, предварительно - ракетами С-300. (...) В результате ударов 1 человек погиб - мужчина около 35 лет, 11 человек получили ранения - написал Синегубов в Telegram.

По словам главы ОВА, в результате двух волн вражеских ударов во время атаки на Харьков зафиксированы разрушения и повреждения складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия.

"В одном из медучреждений взрывной волной повреждена крыша и окна. Рядом найдены обломки российской ракеты. Во время вражеского обстрела также был поврежден автомобиль скорой помощи", - отметил глава ОВА.

При этом, по его словам, за прошедшие сутки артиллерийским и минометным обстрелов врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Уды Богодуховского района; Волчанск, Малая Волчья, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района. Враг нанес авиационные удары в районе Петропавловки и Глушковки Купянского района.

"ВСУ отбили в течение суток 24 атаки врага возле Синьковки Купянского района", - сообщил глава ОВА.

В Харькове зафиксировали 22 "прилета": глава ОВА сообщает о погибшем и 8 раненых