Вражеская атака на Харьков: в ОВА сообщают об одном погибшем и 11 раненых
Киев • УНН
Харьков подвергся более 20 ударам, которые привели к разрушениям и гибели одного человека; 11 человек получили ранения. Атаки были направлены на многочисленные объекты и повредили инфраструктуру.
Харьков подвергся более 20 вражеских ударов, есть разрушения, в результате атаки один человек погиб, 11 человек получили ранения, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Оккупанты нанесли более 20 ударов по городу Харькову, предварительно - ракетами С-300. (...) В результате ударов 1 человек погиб - мужчина около 35 лет, 11 человек получили ранения
По словам главы ОВА, в результате двух волн вражеских ударов во время атаки на Харьков зафиксированы разрушения и повреждения складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия.
"В одном из медучреждений взрывной волной повреждена крыша и окна. Рядом найдены обломки российской ракеты. Во время вражеского обстрела также был поврежден автомобиль скорой помощи", - отметил глава ОВА.
При этом, по его словам, за прошедшие сутки артиллерийским и минометным обстрелов врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Уды Богодуховского района; Волчанск, Малая Волчья, Бударки Чугуевского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района. Враг нанес авиационные удары в районе Петропавловки и Глушковки Купянского района.
"ВСУ отбили в течение суток 24 атаки врага возле Синьковки Купянского района", - сообщил глава ОВА.
В Харькове зафиксировали 22 "прилета": глава ОВА сообщает о погибшем и 8 раненых29 декабрь 2023, 06:42 • 35910 просмотров
Вражеская атака на Харьков: в ОВА сообщают об одном погибшем и 11 раненых
Харьков подвергся более 20 ударам, которые привели к разрушениям и гибели одного человека; 11 человек получили ранения. Атаки были направлены на многочисленные объекты и повредили инфраструктуру.
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