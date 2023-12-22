Вражеская атака дронов: в Киевской области обломки повредили три дома

В Киевской области из-за падения обломков БпЛА рф повреждены 3 частных дома. В одном из недостроенных домов произошел пожар, который ликвидировали. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Прошедшая ночь снова была неспокойной. Враг нанес массированную атаку по области. Воздушная тревога продолжалась почти 2,5 часа. Враг атаковал Киевскую область БпЛА. Активно работали силы ПВО по вражеским целям - написал Кравченко.

По его словам, попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

"В то же время в одном из районов области, в результате падения обломков повреждены 3 частных дома. В одном из недостроенных домов произошел пожар, который оперативно ликвидировали. По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют", - сообщил Кравченко.

Он отметил, что людям, чье имущество повреждено, вместе с местными властями будет оказана вся необходимая помощь.

Дополнение

Силы обороны в ночь на 22 декабря в небе над Украиной уничтожили 24 из 28 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.

Падение обломков сбитых "шахедов" зафиксировано в 3 районах Киева - Соломенском, Голосеевском и Дарницком.