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Враг за сутки 76 раз обстрелял Херсонщину, ранен один человек

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 06:44  •  23236 просмотра

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За сутки российская армия 76 раз атаковала Херсонскую область, обстреливала жилые кварталы, завод и электросеть.

За прошедшие сутки российская армия совершила 76 обстрелов Херсонской области. Один человек получил ранения. Об этом в своем Телегра-канале сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

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"За прошедшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 397 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов", - отметил глава ОВА.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, территорию завода в Херсоне; электросеть в Херсонском районе.

"Из-за российской агрессии один человек получил ранения", - сообщил руководитель ОВА.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Ворог за добу 76 разів обстріляв Херсонщину, поранена одна людина
Enemy fired 76 times in Kherson region over the last day, one person was wounded
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Враг за сутки 76 раз обстрелял Херсонщину, ранен один человек

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