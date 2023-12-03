Враг за сутки 76 раз обстрелял Херсонщину, ранен один человек
Киев • УНН
За сутки российская армия 76 раз атаковала Херсонскую область, обстреливала жилые кварталы, завод и электросеть.
За прошедшие сутки российская армия совершила 76 обстрелов Херсонской области. Один человек получил ранения. Об этом в своем Телегра-канале сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил 76 обстрелов, выпустив 397 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов", - отметил глава ОВА.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, территорию завода в Херсоне; электросеть в Херсонском районе.
"Из-за российской агрессии один человек получил ранения", - сообщил руководитель ОВА.
Враг за сутки 76 раз обстрелял Херсонщину, ранен один человек
За сутки российская армия 76 раз атаковала Херсонскую область, обстреливала жилые кварталы, завод и электросеть.
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