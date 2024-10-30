Враг вечером атаковал Днепр, пострадал 14-летний подросток

Оккупанты атаковали Днепр, пострадал 14-летний подросток. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"Неспокойный вечер в Днепре. В результате вражеской атаки в городе пострадал 14-летний подросток", - сообщил Лысак.

По словам председателя ОВА, у парня ранение ноги. Ему оказали необходимую медпомощь. Будет лечиться амбулаторно.

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