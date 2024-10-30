Враг вечером атаковал Днепр, пострадал 14-летний подросток
Киев • УНН
В Днепре во время вражеской атаки ранение ноги получил 14-летний подросток. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно.
Оккупанты атаковали Днепр, пострадал 14-летний подросток. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
"Неспокойный вечер в Днепре. В результате вражеской атаки в городе пострадал 14-летний подросток", - сообщил Лысак.
По словам председателя ОВА, у парня ранение ноги. Ему оказали необходимую медпомощь. Будет лечиться амбулаторно.
Четыре атаки на Днепропетровщину: оккупанты применили дроны и «Ураганы»27 октября 2024, 06:41 • 18094 просмотра