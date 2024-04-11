Враг ударил КАБами по ТЭЦ в Сумах и обстрелял Эсманскую громаду, есть пострадавшие

Армия рф сегодня нанесла удар по теплоэлектроцентрали в Сумах. Также россияне обстреляли Эсманскую общину Сумской области, в результате чего два человека получили ранения. Об этом в четверг сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Сегодня, 11 апреля после 16 часов, враг нанес авиационный удар КАБами по критической инфраструктуре города Сумы - местной ТЭЦ. Предварительно, люди не пострадали - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, на месте работают все необходимые службы. Последствия удара уточняются.

Кроме того, по данным ОВА, россияне обстреляли Эсманскую громаду Шосткинского района (предварительно - из ствольной артиллерии).

В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили два человека. Пострадавшие доставлены в Глуховскую больницу.

Ранее УНН сообщал, что в Сумах прогремел взрыв.