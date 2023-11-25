Враг ударил беспилотниками по столице: есть разрушения и пострадавшие

В результате вражеской атаки дронов в нескольких районах столицы есть падение обломков, разрушения и пострадавшие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации.

В результате сбивания вражеских дронов зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе на зону зеленых насаждений, без пострадавших.

Также в Голосеевском районе обломки упали на 4-этажный жилой дом. Информация о характере вероятных разрушений и о пострадавших уточняется.

В Печерском районе - также на незастроенную территорию. Предварительно без последствий.

В Соломенском районе в результате падения обломков есть двое пострадавших - у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.

"Также в этом районе в 5-этажном доме произошло разрушения на втором этаже, выбиты стекла. В здании заблокированы две женщины. Проводятся работы по деблокированию", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.