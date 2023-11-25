Враг ударил беспилотниками по столице: есть разрушения и пострадавшие
Киев • УНН
Атака вражеских беспилотников в Киеве привела к разрушениям и ранениям; обломки упали на здания, две женщины оказались заблокированы в здании
В результате вражеской атаки дронов в нескольких районах столицы есть падение обломков, разрушения и пострадавшие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации.
В результате сбивания вражеских дронов зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе на зону зеленых насаждений, без пострадавших.
Также в Голосеевском районе обломки упали на 4-этажный жилой дом. Информация о характере вероятных разрушений и о пострадавших уточняется.
В Печерском районе - также на незастроенную территорию. Предварительно без последствий.
В Соломенском районе в результате падения обломков есть двое пострадавших - у обоих острая реакция на стресс, без госпитализации.
"Также в этом районе в 5-этажном доме произошло разрушения на втором этаже, выбиты стекла. В здании заблокированы две женщины. Проводятся работы по деблокированию", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Враг ударил беспилотниками по столице: есть разрушения и пострадавшие
Атака вражеских беспилотников в Киеве привела к разрушениям и ранениям; обломки упали на здания, две женщины оказались заблокированы в здании.
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