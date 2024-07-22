Российские войска сегодня нанесли удар тремя управляемыми авиабомбами "УМПД Д-30СН" по поселку Раздольное Донецкой области, в результате чего ранения получили два человека. Кроме того, нанесли удар FPV-дроном по территории частного дома в Селидово. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Великоновоселковскую поселковую военную администрацию и Селидовскую ГВА.

Состоялся авиаудар 3 управляемыми авиабомбами "УМПД Д-30СН" по с. Раздольное Волновахского района Донецкой области. В результате чего ранены 2 человека и повреждены 16 объектов - говорится в сообщении Великоновоселковской ПВА.

В Селидовской ГВА также рассказали, что в 11.45 российские оккупационные войска обстреляли из FPV-дрона территорию частного дома в городе. В результате обстрела поврежден квадроцикл. Пострадавших и погибших в Селидово нет.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки 30 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак есть погибший в Торецке, повреждено 36 объектов инфраструктуры и жилых домов в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.