Враг покрыл управляемыми авиаснарядами Николаевку в Донецкой области: есть погибшая

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
telegramТелеграмма
Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  88705 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  61570 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  81792 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  135892 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  139955 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143186 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152149 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127182 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139891 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126572 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

Новости по теме
Враг покрыл управляемыми авиаснарядами Николаевку в Донецкой области: есть погибшая

Враг покрыл управляемыми авиаснарядами Николаевку в Донецкой области: есть погибшая

  •  10120 просмотра
россия может начать новую крупную наступательную операцию - The Economist

россия может начать новую крупную наступательную операцию - The Economist

  •  9976 просмотра
На оккупированных территориях россияне не могут найти добровольцев для "народных дружин" - Центр нацсопротивления

На оккупированных территориях россияне не могут найти добровольцев для "народных дружин" - Центр нацсопротивления

  •  8533 просмотра
россияне совершили масштабную атаку на украинские телеканалы, распространяя пропагандистский контент рф - Центр страткома

россияне совершили масштабную атаку на украинские телеканалы, распространяя пропагандистский контент рф - Центр страткома

  •  7704 просмотра
Представитель кремля предупредил руководителя Telegram, что платформа используется террористами

Представитель кремля предупредил руководителя Telegram, что платформа используется террористами

  •  7360 просмотра
Шмыгаль: Украина заинтересована в строительстве новых трансграничных электромерж в Польшу

Шмыгаль: Украина заинтересована в строительстве новых трансграничных электромерж в Польшу

  •  10505 просмотра
СБУ сообщила о подозрении главарям "днр" за организацию псевдовыборов на временно оккупированной Донетчине

СБУ сообщила о подозрении главарям "днр" за организацию псевдовыборов на временно оккупированной Донетчине

  •  9499 просмотра
Ремонтировал технику оккупантов и "сливал" данные об украинских патриотах: будут судить пособника врага

Ремонтировал технику оккупантов и "сливал" данные об украинских патриотах: будут судить пособника врага

  •  8409 просмотра
Минобразования будет сотрудничать с американской компанией Palantir, разрабатывающей ИИ-инструменты

Минобразования будет сотрудничать с американской компанией Palantir, разрабатывающей ИИ-инструменты

  •  7451 просмотра
Полицейскую, которая унижала школьников гимназии в Черновцах, привлекли к дисциплинарной ответственности

Полицейскую, которая унижала школьников гимназии в Черновцах, привлекли к дисциплинарной ответственности

  •  10404 просмотра

Популярные

Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц

Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц

  •  121263 просмотра
Нацбанк может привязать гривну к евро

Нацбанк может привязать гривну к евро

  •  119645 просмотра
Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира

Кулеба прибыл в Нью-Дели: Украина и Индия оживят связи и сосредоточатся на Формуле мира

  •  101449 просмотра
Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф

Хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре: задержан агент рф

  •  90816 просмотра
Над Днепропетровской областью ночью сбили 8 дронов

Над Днепропетровской областью ночью сбили 8 дронов

  •  78905 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

  •  88705 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  185607 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  544791 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  496298 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  510916 просмотра

Враг покрыл управляемыми авиаснарядами Николаевку в Донецкой области: есть погибшая

Одна женщина погибла и более 11 многоэтажек были повреждены в результате обстрела Николаевки Донецкой области четырьмя управляемыми ракетами со стороны российской армии.

Общество •   •  10120 просмотра
Враг покрыл управляемыми авиаснарядами Николаевку в Донецкой области: есть погибшая

россия может начать новую крупную наступательную операцию - The Economist

россия может начать масштабное наступление, подобное прошлогоднему, а способность Украины защитить себя сейчас выглядит менее уверенной, чем раньше, пишет The Economist.

Война •   •  9976 просмотра
россия может начать новую крупную наступательную операцию - The Economist

На оккупированных территориях россияне не могут найти добровольцев для "народных дружин" - Центр нацсопротивления

Россияне обманывают местных жителей на оккупированных территориях, агитируя их вступать в так называемые "добровольческие" подразделения, которые на самом деле используются для прикрытия российских формирований.

Общество •   •  8533 просмотра
На оккупированных территориях россияне не могут найти добровольцев для "народных дружин" - Центр нацсопротивления

россияне совершили масштабную атаку на украинские телеканалы, распространяя пропагандистский контент рф - Центр страткома

28 марта россияне совершили масштабную атаку с целью глушения украинских телеканалов и трансляции вместо них российского пропагандистского контента.

Общество •   •  7704 просмотра
россияне совершили масштабную атаку на украинские телеканалы, распространяя пропагандистский контент рф - Центр страткома

Представитель кремля предупредил руководителя Telegram, что платформа используется террористами

Представитель кремля Дмитрий Песков предупреждает генерального директора Telegram, что платформа все чаще используется террористами в своих целях, но россия пока не планирует ее запрещать, хотя и ожидает большего внимания со стороны Павла Дурова.

Новости Мира •   •  7360 просмотра
Представитель кремля предупредил руководителя Telegram, что платформа используется террористами

Шмыгаль: Украина заинтересована в строительстве новых трансграничных электромерж в Польшу

Украина заинтересована в строительстве трех новых трансграничных линий электропередач в Польшу для углубления интеграции украинской энергетической системы с Европой и стабилизации энергоснабжения после российских атак.

Экономика •   •  10505 просмотра
Шмыгаль: Украина заинтересована в строительстве новых трансграничных электромерж в Польшу

СБУ сообщила о подозрении главарям "днр" за организацию псевдовыборов на временно оккупированной Донетчине

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главарям террористической организации "днр" денису пушилину, артему жозе и владимиру высоцкому, которые организовали псевдовыборы на временно оккупированной части Донецкой области с массовыми фальсификациями и постановочными видеоматериалами.

Война •   •  9499 просмотра
СБУ сообщила о подозрении главарям "днр" за организацию псевдовыборов на временно оккупированной Донетчине

Ремонтировал технику оккупантов и "сливал" данные об украинских патриотах: будут судить пособника врага

36-летний мужчина из Богодуховского района Харьковщины помогал российским оккупантам во время оккупации, ремонтируя их технику и сливая данные о проукраинских гражданах, правоохранителях и защитниках.

Война •   •  8409 просмотра
Ремонтировал технику оккупантов и "сливал" данные об украинских патриотах: будут судить пособника врага

Минобразования будет сотрудничать с американской компанией Palantir, разрабатывающей ИИ-инструменты

Министерство образования и науки Украины подписало меморандум о сотрудничестве с Palantir, мировым лидером в области технологий искусственного интеллекта, для качественных преобразований в образовании и обеспечения доступа к безопасному дневному образованию для как можно большего количества детей.

Общество •   •  7451 просмотра
Минобразования будет сотрудничать с американской компанией Palantir, разрабатывающей ИИ-инструменты

Полицейскую, которая унижала школьников гимназии в Черновцах, привлекли к дисциплинарной ответственности

Работница ювенальной полиции , которая унижала учеников черновицкой гимназии, получила предупреждение за неполное служебное соответствие после служебного расследования, проведенного полицией.

Общество •   •  10404 просмотра
Полицейскую, которая унижала школьников гимназии в Черновцах, привлекли к дисциплинарной ответственности