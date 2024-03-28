Враг покрыл управляемыми авиаснарядами Николаевку в Донецкой области: есть погибшая

Армия рф обстреляла четырьмя управляемыми авиационными снарядами Николаевку Донецкой области, погибла женщина, повреждено более 11 многоэтажек, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

По его словам, север Донецкой области сегодня был под массированными обстрелами, есть жертвы среди гражданских.

Николаевку враг обстрелял четырьмя управляемыми авиаснарядами - погибла женщина, повреждены по меньшей мере 11 многоэтажек и 11 частных домов - сообщил Филашкин в Telegram.

Также, по его словам, под огонь попал центр Дробышево Лиманской громады - один человек ранен. Однако точные последствия обстрела еще устанавливаются.

Как отметил глава ОВА, россияне целенаправленно бьют по гражданским.

Дополнение

В Донецкой области российские войска за минувшие сутки убили одного жителя Райгородка. Еще двое жителей области получили ранения.