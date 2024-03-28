Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
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Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
Враг покрыл управляемыми авиаснарядами Николаевку в Донецкой области: есть погибшая
россия может начать новую крупную наступательную операцию - The Economist
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россияне совершили масштабную атаку на украинские телеканалы, распространяя пропагандистский контент рф - Центр страткома
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СБУ сообщила о подозрении главарям "днр" за организацию псевдовыборов на временно оккупированной Донетчине
Ремонтировал технику оккупантов и "сливал" данные об украинских патриотах: будут судить пособника врага
Минобразования будет сотрудничать с американской компанией Palantir, разрабатывающей ИИ-инструменты
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Враг покрыл управляемыми авиаснарядами Николаевку в Донецкой области: есть погибшая
Одна женщина погибла и более 11 многоэтажек были повреждены в результате обстрела Николаевки Донецкой области четырьмя управляемыми ракетами со стороны российской армии.
россия может начать новую крупную наступательную операцию - The Economist
россия может начать масштабное наступление, подобное прошлогоднему, а способность Украины защитить себя сейчас выглядит менее уверенной, чем раньше, пишет The Economist.
На оккупированных территориях россияне не могут найти добровольцев для "народных дружин" - Центр нацсопротивления
Россияне обманывают местных жителей на оккупированных территориях, агитируя их вступать в так называемые "добровольческие" подразделения, которые на самом деле используются для прикрытия российских формирований.
россияне совершили масштабную атаку на украинские телеканалы, распространяя пропагандистский контент рф - Центр страткома
28 марта россияне совершили масштабную атаку с целью глушения украинских телеканалов и трансляции вместо них российского пропагандистского контента.
Представитель кремля предупредил руководителя Telegram, что платформа используется террористами
Представитель кремля Дмитрий Песков предупреждает генерального директора Telegram, что платформа все чаще используется террористами в своих целях, но россия пока не планирует ее запрещать, хотя и ожидает большего внимания со стороны Павла Дурова.
Шмыгаль: Украина заинтересована в строительстве новых трансграничных электромерж в Польшу
Украина заинтересована в строительстве трех новых трансграничных линий электропередач в Польшу для углубления интеграции украинской энергетической системы с Европой и стабилизации энергоснабжения после российских атак.
СБУ сообщила о подозрении главарям "днр" за организацию псевдовыборов на временно оккупированной Донетчине
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главарям террористической организации "днр" денису пушилину, артему жозе и владимиру высоцкому, которые организовали псевдовыборы на временно оккупированной части Донецкой области с массовыми фальсификациями и постановочными видеоматериалами.
Ремонтировал технику оккупантов и "сливал" данные об украинских патриотах: будут судить пособника врага
36-летний мужчина из Богодуховского района Харьковщины помогал российским оккупантам во время оккупации, ремонтируя их технику и сливая данные о проукраинских гражданах, правоохранителях и защитниках.
Минобразования будет сотрудничать с американской компанией Palantir, разрабатывающей ИИ-инструменты
Министерство образования и науки Украины подписало меморандум о сотрудничестве с Palantir, мировым лидером в области технологий искусственного интеллекта, для качественных преобразований в образовании и обеспечения доступа к безопасному дневному образованию для как можно большего количества детей.
Полицейскую, которая унижала школьников гимназии в Черновцах, привлекли к дисциплинарной ответственности
Работница ювенальной полиции , которая унижала учеников черновицкой гимназии, получила предупреждение за неполное служебное соответствие после служебного расследования, проведенного полицией.