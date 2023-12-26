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Враг пытается уничтожить нашу логистику, но Одесская область остается устойчивой - Кипер о ежедневных обстрелах

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 12:40  •  8232 просмотра

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Враг пытается уничтожить нашу логистику, но Одесская область остается устойчивой

В последнее время враг обстреливает Одесскую область чуть ли не ежедневно. Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что только прошлой ночью силы ПВО сбили четыре "шахеды", однако есть попадания.

"На Сочельник о нас также не забыли - есть попадания в Раздельнянском районе.

Кроме того, были попадания в припортовую инфраструктуру, повреждены здания и помещения, расположенные рядом.

Но наши силы ПВО работают постоянно. Также работают мобильные огневые группы, чтобы обезопасить граждан Одесской области, которая постоянно находятся под обстрелами", - сообщил он.

Враг постоянно меняет тактику и динамику обстрелов, продолжил Кипер.

"Так, за прошедшие сутки было более десяти дронов. Также была ракета, направленная в нашу сторону. При этом в позапрошлые сутки было только два дрона.

Поэтому постоянной тенденции нет, она постоянно меняется. Враг пытается, как только может, держать нас в напряжении", - добавил он.

Кипер также поблагодарил украинских военных за работу.

"Благодаря работе ВСУ, дипломатической работе Президента Одесская область остается логистическим центром Украины", - подчеркнул он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Ворог намагається знищити нашу логістику, але Одещина залишається стійкою - Кіпер про щоденні обстріли
The enemy is trying to destroy our logistics, but Odesa region remains resilient - Kiper about daily shelling
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