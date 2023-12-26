Враг пытается уничтожить нашу логистику, но Одесская область остается устойчивой - Кипер о ежедневных обстрелах
Киев • УНН
Враг пытается уничтожить нашу логистику, но Одесская область остается устойчивой
В последнее время враг обстреливает Одесскую область чуть ли не ежедневно. Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Он уточнил, что только прошлой ночью силы ПВО сбили четыре "шахеды", однако есть попадания.
"На Сочельник о нас также не забыли - есть попадания в Раздельнянском районе.
Кроме того, были попадания в припортовую инфраструктуру, повреждены здания и помещения, расположенные рядом.
Но наши силы ПВО работают постоянно. Также работают мобильные огневые группы, чтобы обезопасить граждан Одесской области, которая постоянно находятся под обстрелами", - сообщил он.
Враг постоянно меняет тактику и динамику обстрелов, продолжил Кипер.
"Так, за прошедшие сутки было более десяти дронов. Также была ракета, направленная в нашу сторону. При этом в позапрошлые сутки было только два дрона.
Поэтому постоянной тенденции нет, она постоянно меняется. Враг пытается, как только может, держать нас в напряжении", - добавил он.
Кипер также поблагодарил украинских военных за работу.
"Благодаря работе ВСУ, дипломатической работе Президента Одесская область остается логистическим центром Украины", - подчеркнул он.
Враг пытается уничтожить нашу логистику, но Одесская область остается устойчивой - Кипер о ежедневных обстрелах
Враг пытается уничтожить нашу логистику, но Одесская область остается устойчивой.
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