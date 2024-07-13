Атака ВС РФ по поселку Буды, что в Харьковском районе: по данным руководства Харьковской ОГА, в результате удара 2 человека погибли, 22 пострадали. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Детали

Обстрел поселка Буди. В результате российского обстрела гражданского объекта инфраструктуры пострадало 22 человека. Погибли два человека. - заявил Синегубов.

Согласно информации руководителя ОВА, которая была обнародована ранее, 9 человек госпитализировали, среди них - один ребенок.

Напомним,

До 25 российских управляемых авиабомб ежедневно падают на общину Волчанска в Харьковской области. В результате очередного обстрела 11 июля погибли 3 гражданских и еще 8 получили ранения.