Враг бьет по припортовой инфраструктуре: в Одесской ОГА прокомментировали ситуацию в регионе

Утром враг обстрелял Одессу. рф не перестает терроризировать мирное население региона. Об этом рассказал первый заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.

Враг не перестает терроризировать мирную Одесскую область. российские войска в течение суток нанесли четыре ракетных удара с помощью баллистических ракет. Не все цели удалось сбить силами ПВО. Обломками ракеты повредили портовую инфраструктуру. К сожалению, один гражданский человек получил ранения, его жизни ничего не угрожает - рассказал он.

Он добавил, что враг пытается уничтожить припортовую инфраструктуру региона.

Благодаря нашим военным, силам ПВО нам удалось экспортировали 25 млн тонн только зерновых культур. Коварные атаки врага нанесли значительные повреждения инфраструктуре припортовой. Но в этих сложных условиях наши работники припортовой сферы совершают героические поступки, продолжая обеспечивать нашим зерном более 400 млн человек во всем мире - уточнил он

Напомним,

Вследствие очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном сектори: двое взрослых получили легкие ранения, а трехлетний ребенок был госпитализирован.