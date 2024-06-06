Враг атакует: угроза применения баллистического оружия с востока

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
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НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
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В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

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Потребность в военных медиках велика - Минобороны
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Потребность в военных медиках велика - Минобороны

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Вражеские войска продвинулись возле Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке-DeepState

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4 июня 2024, 12:18  •  160488 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  167956 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  184559 просмотра

Враг атакует: угроза применения баллистического оружия с востока

Воздушные силы информируют об угрозе применения баллистического оружия с востока.

Война •   •  1536 просмотра
Враг атакует: угроза применения баллистического оружия с востока

В результате столкновения поездов в Чехии погибли 2 человека, десятки получили ранения

Два человека погибли и десятки получили ранения в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Чехии недалеко от центрального железнодорожного вокзала Пардубице.

Новости Мира •   •  1925 просмотра
В результате столкновения поездов в Чехии погибли 2 человека, десятки получили ранения

путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф

путин пригрозил использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф в случае угрозы, отрицая при этом обвинения в бряцании ядерным оружием.

Война •   •  3418 просмотра
путин угрожает использовать все средства, включая ядерное оружие, для защиты интересов рф

В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье произошел взрыв.

Общество •   •  3950 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв

Генштаб: на фронте произошло 85 боестолкновений: на Краматорском направлении ситуация напряженная, но под контролем ВСУ

Всего, по данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, произошло 85 боевых столкновений с оккупантами, при этом ситуация на Краматорском направлении оставалась напряженной, но контролируемой.

Война •   •  3662 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 85 боестолкновений: на Краматорском направлении ситуация напряженная, но под контролем ВСУ

НАБУ и САП завершили расследование хищения 7,7 млн грн при обследовании поврежденных объектов на Херсонщине

НАБУ и САП раскрыли хищение более 7,7 млн грн по контрактам на техническое обследование поврежденной инфраструктуры в Херсонской области по завышенной цене, обвинив чиновников и владельцев компаний.

Война •   •  4817 просмотра
НАБУ и САП завершили расследование хищения 7,7 млн грн при обследовании поврежденных объектов на Херсонщине

Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе в Харьковской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной опасности в Харьковской области.

Война •   •  7753 просмотра
Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе в Харьковской области

Вражеские войска продвинулись возле Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке-DeepState

По информации от Deep State, армия террористов продвинулась неподалеку Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке.

Война •   •  10298 просмотра
Вражеские войска продвинулись возле Новопокровского, Архангельского и в Красногоровке-DeepState

На Киевщине задержан мужчина, который во время ссоры задушил пожилого друга садовым шлангом

56-летний мужчина во время ссоры задушил своего 75-летнего друга садовым шлангом, поэтому ему грозит до 15 лет заключения за умышленное убийство.

Киев •   •  10877 просмотра
На Киевщине задержан мужчина, который во время ссоры задушил пожилого друга садовым шлангом

Противник обстрелял Сумскую область 18 раз: зафиксировано 48 взрывов

Оккупанты 18 раз обстреливали Сумскую область, в результате чего в нескольких населенных пунктах прогремело 48 взрывов.

Общество •   •  12974 просмотра
Противник обстрелял Сумскую область 18 раз: зафиксировано 48 взрывов