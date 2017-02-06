ВР предложили разрешить НКРСИ регулировать тарифы на мобильную связь

"Этот Закон определяет правовую основу деятельности в сфере электронных коммуникаций, основы создания и функционирования национального регулятора, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, которые осуществляют деятельность в сфере электронных коммуникаций или являются потребителями услуг в этой сфере", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект также предусматривает, что государство гарантирует обеспечение универсального доступа потребителей, в том числе потребителей - физических лиц с ограниченными возможностями, к электронным коммуникационным сетям общего пользования и предоставления универсальных услуг стандартного качества по регулируемым государством тарифам.

Напомним, в сентябре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение об увеличении тарифов местной телефонной связи, но оно еще должно пройти согласование у представителей профсоюзов и работодателей.