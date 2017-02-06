ВР предложили разрешить НКРСИ регулировать тарифы на мобильную связь
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Верховной Раде предлагают разрешить Национальной комиссии регулирования связи и информатизации регулировать цены на услуги мобильных операторов и интернет-провайдеров. Соответствующий законопроект 3549-1 "Об электронных коммуникации" зарегистрирован на сайте парламента, передает УНН.
"Этот Закон определяет правовую основу деятельности в сфере электронных коммуникаций, основы создания и функционирования национального регулятора, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, которые осуществляют деятельность в сфере электронных коммуникаций или являются потребителями услуг в этой сфере", - говорится в пояснительной записке к документу.
Законопроект также предусматривает, что государство гарантирует обеспечение универсального доступа потребителей, в том числе потребителей - физических лиц с ограниченными возможностями, к электронным коммуникационным сетям общего пользования и предоставления универсальных услуг стандартного качества по регулируемым государством тарифам.
Напомним, в сентябре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение об увеличении тарифов местной телефонной связи, но оно еще должно пройти согласование у представителей профсоюзов и работодателей.