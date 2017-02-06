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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ВР запропонували дозволити НКРЗІ регулювати тарифи на мобільний зв'язок

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Верховній Раді пропонують дозволити Національній комісії регулювання зв'язку та інформатизації регулювати ціни на послуги мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Відповідний законопроект 3549-1 "Про електронні комунікації" зареєстрований на сайті парламенту, передає УНН.

ВР запропонували дозволити НКРЗІ регулювати тарифи на мобільний зв'язок

"Цей Закон визначає правову основу діяльності у сфері електронних комунікацій, засади утворення та функціонування національного регулятора, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій або є споживачами послуг у цій сфері",- йдеться у пояснювальній записці до документу.

Законопроект також передбачає, що держава гарантуватиме забезпечення універсального доступу споживачів, у тому числі споживачів – фізичних осіб з обмеженими можливостями, до електронних комунікаційних мереж загального користування та надання універсальних послуг нормованої якості за регульованими державою тарифами.

Нагадаємо, у вересні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ухвалила рішення про збільшення тарифів місцевого телефонного зв’язку, але він ще має пройти погодження у представників профспілок та роботодавців.

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