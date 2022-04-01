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ВР одобрила закон о национализации имущества россиян и коллаборантов

Киев • УНН

 • 145272 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Верховная Рада одобрила закон №7169 о национализации имущества русских и украинских коллаборантов. Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа", нардеп Елена Шуляк в Telegram, пишет УНН.

ВР одобрила закон о национализации имущества россиян и коллаборантов

Цитата

"Этот законопроект увеличит эффективность экономической войны против Украины и усилит защиту прав и свобод граждан Украины", - написала Шуляк.

Детали

По ее словам, теперь к резидентам россии относятся:

  • граждане рф;
  • лица, которые не являются гражданами рф, но тесно связаны с ней, в частности, имеют место жительства или занимаются основной деятельностью;
  • по решению СНБО или суда физические или юридические лица (независимо от гражданства, места жительства, местонахождение, осуществление основной деятельности и тому подобное), которые публично отрицают или поддерживают вооруженную агрессию россии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины, и которые не остановили или не прекратили осуществление своей экономической (в том числе хозяйственной) деятельности на территории россии в период действия военного положения в Украине.

"Закон отмечает, что все национализированное имущество не просто пойдет на пользу Украины, а в счет будущей репарации в пользу нашей страны, которая подверглась агрессии со стороны россии", - добавила она.

Дополнение

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития работал над законопроектом, который предусматривает национализацию всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины.

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