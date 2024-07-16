Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который предусматривает освобождение военных от уголовной ответственности за самовольное оставление и дезертирство, если это случилось впервые. Однако, чтобы вернуться на службу необходимо будет получить письменное согласие от командира воинской части, где служил военный. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №11322.

Детали

"В первом чтении Рада поддержала ослабление ответственности за СЗЧ (№11322) - сообщил Гончаренко.

Согласно законопроекту, лица, которые во время действия военного положения впервые совершили уголовные преступления по статьям "Самовольное оставление части" и "Дезертирство", могут быть освобождены от уголовной ответственности, если до окончания досудебного расследования они добровольно заявили следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть. Однако, для этого необходимо будет получить еще письменное согласие от командира воинской части.

Напомним

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает, что во время действия военного положения, офицеры, лишенные воинского звания в дисциплинарном порядке, восстанавливаются в прежнем воинском звании независимо от штатной должности.