Киев • УНН
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о противодействии разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Документ предусматривает изменения в уголовное законодательство и расширение полномочий СБУ.
Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть во втором чтении законопроект по урегулированию вопросов противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.
Так, законопроект 11228-1 предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины, а также законы Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", "О контрразведывательной деятельности", "О доступе к судебным решениям", которыми:
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Дополнение
Верховная Рада Украины 5 июня 2024 года приняла в первом чтении за основу проект Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, другие законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов противодействия разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств" (рег. №11228-1).