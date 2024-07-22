Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть во втором чтении законопроект по урегулированию вопросов противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Так, законопроект 11228-1 предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины, а также законы Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", "О контрразведывательной деятельности", "О доступе к судебным решениям", которыми:

устанавливается, что не является уголовным правонарушением вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам лицом, которое в соответствии с законом в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны Украины выполняло заранее утвержденное руководителем разведывательного органа или лицом, исполняющим его обязанности, разведывательное (специальное) задание или заранее утвержденное руководителем специально уполномоченного государственного органа в сфере контрразведывательной деятельности или лицом, исполняющим его обязанности, контрразведывательное (специальное) задание (абз. 2 ч. 1 ст. 43 УК Украины в редакции проекта);

предусматривается, что срок действия постановления следственного судьи о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия в уголовных производствах по особо тяжким преступлениям, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 111, 111-1, 111-2, 113, 114 - 114-2, 258, 258-3 - 258-5, 438-442 УК Украины, не может превышать три месяца (абз. 2 ч. 1 ст. 249 УПК Украины в редакции проекта);



уточняются основания для осуществления контрразведывательной деятельности (ст. 6 Закона Украины «О контрразведывательной деятельности» в редакции проекта);



предоставляются дополнительные полномочия органам, подразделениям и сотрудникам Службы безопасности Украины, осуществляющим контрразведывательную деятельность (п.п. 3-1 - 3-3, 5-1 ч. 2 ст. 7 Закона Украины «О контрразведывательной деятельности» в редакции проекта) и т.д.



Контроль работников спецслужб усовершенствован: проверку деклараций и образа жизни будет осуществлять новое подразделение

Дополнение

Верховная Рада Украины 5 июня 2024 года приняла в первом чтении за основу проект Закона Украины "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, другие законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов противодействия разведывательно-подрывной деятельности специальных служб иностранных государств" (рег. №11228-1).