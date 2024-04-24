ВР планирует сделать шаг к созданию реестра лиц, пострадавших из-за агрессии рф

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть в первом чтении законопроект №10256, которым предлагается создать Государственный реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью обеспечения создания Государственного реестра лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины, в котором будут осуществляться:

- учет граждан, жизни и здоровью которых нанесен ущерб в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины;

- информационные обмены между государственными информационными системами, в части обменов информацией о фиксации вреда жизни и здоровью граждан, который был нанесен в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины;

- учет расходов государственного и местных бюджетов, бюджетов социальных фондов, связанных с оказанием помощи и поддержки гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Дополнение

В декабре 2023 года Комитет социальной политики рекомендует включить в повестку дня и принять за основу законопроект (№10256), которым предлагается создать Государственный реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины.