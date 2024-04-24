ВР планирует рассмотрение законопроекта о предоставлении господдержки детям, пострадавшим из-за войны

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть во втором чтении законопроект об основах социальной защищенности детей, пострадавших в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Целью законопроекта №9042-1 является определение инструментов социальной поддержки детей, пострадавших в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф против Украины, в зависимости от вреда, причиненного ребенку такой агрессией.

Законопроектом предусматривается для каждого ребенка, пострадавшего в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф против Украины установить свой инструментарий, который будет реагировать на состояние ребенка, в зависимости от вреда, причиненного ребенку такой агрессией.

Однако председатель правления "Украинская сеть за права ребенка" Дарья Касьянова заявляла, что в законопроекте №9042-1 не предоставлено финансовых и экономических обоснований реализации инициативы.

"А это означает, что не все из пострадавших детей могут получить медицинскую и психологическую помощь, педагогическую реабилитацию, социальные и реабилитационные услуги, материальную поддержку, услуги по оздоровлению и отдыху. Или смогут получить ее не в должном объеме", - написала Касьянова 19 января 2024 года.

Дополнение

В июне 2023 года Верховная Рада поддержала за основу законопроект №9042-1, предоставляющий государственную поддержку детям, пострадавшим в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф.