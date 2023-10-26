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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В течение суток произошло 66 боевых столкновений - Генштаб

Киев • УНН

 • 87372 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В общем враг нанес 47 авиационных ударов и совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток состоялось 66 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

В течение суток произошло 66 боевых столкновений - Генштаб

Детали

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Клюсы, Леонивка Черниговской области; Бачевск, Студенок, Стариково Сумской области; Волчанск, Охримовка, Круглое, Бударки Харьковской области.

На Купьянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где силами обороны отражено 11 атак врага. Также российские оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Кондрашовка, Ивановка, Кисловка, Крохмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили все атаки врага в районе Надежды и Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области, Григорьевки и Верхнекамьянского Донецкой области. В то же время, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Выемка, Федоровка и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Хромовое Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 12 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе Новобахмутовки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Семеновка, Авдеевка, Семеновка, Северное, Опытное Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Мар’и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено 14 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Старомайорское Донецкой области. Также нанес авиационный удар возле Володиного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника возле Вербового Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Новодаровки и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, П’ятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары более 25 управляемыми авиационными бомбами в районах населенных пунктов Змиевка, Берислав, Одрадокамьянка, Николаевка, Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Херсон, Красный Маяк, Антоновка Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 296 310 человек, 5112 танков и сотен единиц другой военной техники.

Украинские Национальные Новости

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